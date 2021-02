생산능력 연간 550만개→1100만개로

[아시아경제 유제훈 기자] 한국타이어가 미국 테네시주 공장 증설을 추진한다.

한국타이어는 오는 2023년~2024년 완공을 목표로 미국 테네시주 클락스빌 공장 2단계 증설에 나설 계획이라고 15일 밝혔다.

한국타이어는 먼저 올해 공장 증설에 1000억원을 투입한 뒤, 나머지 투자금은 내년부터 순차 투입한다는 방침이다. 증설이 완료되면 테네시 공장의 연간 타이어 생산량은 550만개에서 1100만개로 2배 가량 늘어난다.

한국타이어 관계자는 "북미 시장의 신차 수요 확대 대응과 글로벌 생산 포트폴리오 다변화를 위해 공장 증설을 긍정적으로 검토 중"이라고 전했다.

