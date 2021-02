배민, 식당 단골고객 관리 지원…악성 리뷰는 일정기간 게시 중단

우아한형제들, 더불어민주당 을지로위-전국가맹점협의회와 '상생협약식'

소상공인과 건강한 상생협력 문화 조성 나서

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족이 전국가맹점주협의회와 손잡고 외식업 소상공인들과의 건강한 상생 협력 문화 조성에 나선다. 양 측은 상생협의회를 구성해 중대한 사안에 대한 논의가 필요할 경우 의견을 나누기로 했다.

배달의민족(이하 배민)을 운영하는 우아한형제들(대표 김범준)은 15일 오전 11시 국회 더불어민주당 당대표실에서 을지로위원회, 전국가맹점주협의회(이하 전가협)와 상생협약식을 열었다고 밝혔다. 협약식에는 우아한형제들 김범준 대표와 전가협 하승재 공동의장,이번 협약을 중재한 더불어민주당 을지로위원회 우원식, 이학영, 이용우 국회의원이 입회인으로 참석했다. 또 더불어민주당 이낙연 당대표와 진성준 을지로위원회 위원장도 참석했다.

양 측은 배민과 이를 활용하는 외식업 소상공인과의 건전한 상생 협력 문화 조성에 대한 필요성에 공감해 이번 협약을 맺었다. 이번 협약을 통해 '상생협의회'를 구성하고, 서비스 이용 전반에 관해 지속적으로 논의하기로 했다.

먼저 배민은 소상공인들이 단골 고객을 관리할 수 있도록, 고객이 동의하는 경우 고객 전화번호를 좀 더 쉽게 제공할 수 있는 기능을 마련하기로 했다. 또 주문 접수 시 고객의 과거 주문 횟수를 보여주기로 했다. 이용자가 남기는 리뷰에 대해서도 소상공인들의 요청 시 악성리뷰를 일정 기간 게시하지 않도록 해 피해를 최소화하기로 했다.

프랜차이즈 가맹점 간의 갈등 시에도 배민이 문제 해결을 위해 노력하기로 했다. 가맹점 간 영업지역으로 인한 갈등을 방지하고자, 가맹본부 또는 가맹점 단체가 해당 가맹점의 동의를 얻어 배민에 요청할 경우 가맹점 영업지역을 기준으로 배달구역을 정하기로 했다. 가맹본부와 가맹점주 간의 프로모션 비용 분담률도 투명하게 공개한다.

아울러 소상공인의 권익 증진과 소비자 보호 등을 위한 각종 캠페인도 배민과 전가협이 공동 실시할 계획이다. 협약 내용 중 관계 법령에 저촉되거나 위배 소지가 있을 경우 상생협의회를 거쳐 상호 합의 하에 개정할 방침이다.

김범준 우아한형제들 대표는 "이번 협약은 전국가맹점주협의회와의 협의를 통해 소상공인들에게 실질적 도움을 줄 수 있다는 측면에서 의미가 있다"면서 "향후 상생협의회를 통해 다양한 방식으로 도움이 될 수 있는 방법을 고민하고 만들어 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr