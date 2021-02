넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,000 등락률 -2.17% 거래량 289,669 전일가 138,000 2021.02.15 12:46 장중(20분지연) 관련기사 엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?외국인 매수에 잘나가는 게임주외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여 close 은 15일 오후 12시 33분 현재 전일보다 2.54% 내린 13만 4500원에 거래되고 있다. 거래량은 28만 5346주로 전일 거래량 대비 73.1% 수준이다. 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,000 등락률 -2.17% 거래량 289,669 전일가 138,000 2021.02.15 12:46 장중(20분지연) 관련기사 엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?외국인 매수에 잘나가는 게임주외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여 close 은 국내 최대의 모바일게임 지주사로 알려져 있다.

2월 15일 하나금융투자의 황승택 연구원은 '신규게임 출시 및 커버리지 확대를 통한 성장전략은 진행 중. “블소 레볼루션” 북미 유럽 1분기, “제2의 나라” 2분기, “세븐나이츠: 레볼루션”과 “마블 퓨처 레볼루션”의 하반기 출시를 통해 펀더멘털개선 기대하고 있음. 다만, 신규게임의 흥행규모에 대한 추정이 쉽지 않고, 기존게임들의 매출감소 부분도 고려해야 한다는 점에서 공격적인 대응 보다는 후행적으로 반응하는 것이 바람직해 보임. '이라며 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,000 등락률 -2.17% 거래량 289,669 전일가 138,000 2021.02.15 12:46 장중(20분지연) 관련기사 엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?외국인 매수에 잘나가는 게임주외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여 close 의 목표가를 18만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,000 등락률 -2.17% 거래량 289,669 전일가 138,000 2021.02.15 12:46 장중(20분지연) 관련기사 엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?외국인 매수에 잘나가는 게임주외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여 close 을 14만 8543주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 4만 4584주 순매수, 18만 2250주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr