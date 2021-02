라온피플, 세계가 주목하는 국내 AI 기업 선정

[아시아경제 유현석 기자] 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 25,750 전일대비 450 등락률 +1.78% 거래량 178,695 전일가 25,300 2021.02.15 09:54 장중(20분지연) 관련기사 라온피플, 1주당 100원 현금배당 결정…"주주환원 정책 이어갈 것"라온피플 “카카오VX 골프센서 공급재개…수주물량 확대”라온피플 ‘유망중소기업 선정’…"국내외 AI 사업 탄력" close 은 세계가 주목하는 국내 인공지능(AI) 기업 가운데 가장 높은 1위를 기록했다고 15일 밝혔다.

한국지능정보사회진흥원(이하 NIA)이 최근 발간한 ‘세계가 주목하는 인공지능 스타트업’ 보고서에 따르면 글로벌 AI 기업들의 성장 전략과 비즈니스 사례들과 언급하면서 국내 AI 기업중 라온피플을 첫번째로 주목했다.

이 보고서에 따르면 라온피플은 국내 최초로 딥러닝 기반 머신비전 검사 소프트웨어를 비롯한 카메라 모듈 및 렌즈 검사기 등 스마트팩토리 분야의 AI기술을 자체 개발했다. 또 이를 통해 공정 상태를 모니터링 및 불량을 검수하는 등 사업영역을 확대하며 해외진출을 가속화하고 있다고 설명했다.

특히, 라온피플의 성공전략으로 지속적인 연구·개발(R&D)투자를 통한 기술 자산을 내재화하고, 다양한 산업에 적용 가능한 패키지화된 제품을 개발했다. AI 솔루션 확장과 글로벌 시장 진출을 통해 새로운 시장을 개척한 점을 높게 평가했다. 아울러 지난해 AI관련 8건의 특허를 등록하는 등 총 22건의 특허등록을 통해 AI 솔루션을 고도화하고 스마트 팩토리와 스마트 라이프의 혁신을 이끌고 있다고 소개했다.

NIA는 이번 보고서에서 AI가 미래 성장엔진으로 글로벌 경제를 움직이는 게임 체인저의 역할을 하고 있다고 평가했다. 또 한국판 뉴딜 정책 등 국내 기업에 대한 투자와 성장 지원책으로 AI 기술을 강화하는 등 글로벌 시장에서 주도권을 확보해야 한다고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr