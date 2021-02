경남한방항노화연구원, 항노화 산업 발전 위한 도약

약용작물산업화지원센터 2023년까지 완공 계획

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 재단법인 경남한방항노화연구원이 경남 항노화 산업의 발전을 위한 준비에 박차를 가한다.

먼저 도내 항노화 기업을 대상으로 국내 판로를 확대하고 역량을 강화하기 위한 홍보·마케팅 지원에 앞장선다.

연구원은 올해부터 기업지원팀을 신설해 항노화 기업 대상 애로 기술지원 등 기존 연구개발(r&d)사업뿐만 아니라 판로 확대를 위한 홍보, 기업 역량 향상, 사후 관리 등 비연구개발 사업을 아우르는 모든 과정까지 지원을 확대할 계획이다.

세부 지원 사업으로 항노화 기업지원 홈페이지 구축, 국내 판로 확대를 위한 전시 부스 설치비·홍보비 등 박람회 참가 지원, 항노화 상품 시각·포장 디자인 개발 지원, 기술 이전 사후 관리, 기업 역량 강화를 위한 맞춤형 전문 컨설팅 등이 있다.

또 농림축산식품부의 공모사업에 선정돼 약용작물산업화지원센터를 국·도비 각 30억씩 총 60억을 들여 설립한다.

약용작물산업 관련 연구 장비 및 생산시설을 올해부터 설계해 2023년 완공할 계획이다.

항노화 기업 및 농가 대상 고부가가치 제품 개발, 창업기업 교육 등 약용작물 산업 육성을 위한 교두보가 될 전망이다.

