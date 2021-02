스노우피크 어패럴, 배우 류승범 화보 공개

[아시아경제 유현석 기자] 프리미엄 감성의 내추럴 라이프스타일 웨어 브랜드 ‘스노우피크 어패럴’은 브랜드 모델로 새롭게 발탁된 배우 ‘류승범’과 함께한 21SS 시즌 화보를 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 화보는 평소 자유분방한 성격과 독보적인 패션 스타일로 젊은 세대들의 워너비로 손꼽히고 있는 배우 류승범을 통해 자연과 도시를 자유롭게 넘나드는 새로운 라이프 스타일을 녹여낸 것이 특징이다. 또 스노우피크 브랜드 헤리티지 감성을 입혀 스노우피크스러움을 물씬 느낄 수 있다. 류승범과 함께한 이번 화보는 이달 중순 브랜드 공식 온·오프라인 채널을 통해 공개될 예정이다.

스노우피크 어패럴은 올 봄, 여름 주력으로 다양한 기능성 소재의 소재 믹스 제품과 디테일까지 살린 유틸리티 제품들을 선보이고, 초경량 소재를 사용한 제품이나 뛰어난 신축성을 자랑하는 제품들을 함께 구성했다. 라이프스타일 아웃도어 무드와 스타일을 모두 아우르는 다양한 시리즈를 출시할 예정이다.

스노우피크 어패럴 관계자들은 이번 시즌 헤리티지 감성은 물론, 좋은 소재와 스타일까지 모두 갖춘 신제품을 고객들에게 선보이길 기대한다고 밝혔다.

스노우피크 어패럴은 새로운 모델 발탁을 기념해 공식 온라인몰에서 이날부터 28일까지 류승범 컬렉션 런칭 이벤트를 진행할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr