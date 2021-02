경기교육청, 민주시민교육 실천학교 전국 확산 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 2019년 시작한 '민주시민교육 실천학교' 운영 사례를 전국으로 확산한다.

민주시민교육 실천학교는 학생들이 삶 속에서 민주주의를 실천함으로써 민주시민의 자질이 깊이 자리 잡을 수 있도록 학교문화와 학교 교육과정을 민주시민교육 중심으로 운영하는 지역별 중심학교다.

경기교육청은 '민주시민교육 실천학교 길라잡이'를 전국 최초로 발간해 17개 시도교육청과 '민주학교'를 운영하는 260여 학교에 배포한다고 15일 밝혔다.또 경기교육청 홈페이지 통합자료실 민주시민교육과 자료실에도 게재, 무료 제공하기로 했다.

정태회 경기교육청 민주시민교육과장은 "민주시민교육 실천학교가 학교생활과 교육과정 전반에서 민주시민교육을 실천하면서 급변하는 시대에 교육의 희망을 보여주었듯이 일상에서 민주시민교육이 이루어질 때 학생들이 주체적이고 공공의 삶을 실천하는 시민으로 성장할 수 있을 것"이라고 설명했다.

한편 올도 도내 민주시민교육 실천학교는 초등학교 22곳, 중학교 14곳, 고등학교 7곳 등 43곳에서 운영한다.

이들 학교는 ▲민주시민교육 교육과정 운영 ▲민주적 학교문화 조성 ▲학교자치 체제 ▲사회참여로 체험하는 시민교육 ▲공간의 민주성 수업프로젝트 등 학교별 여건에 맞는 중점 방향을 정해 교육하게 된다.

