[오늘날씨]전국 흐리고 오전까지 비…강풍 불어 낮 기온 ↓

[아시아경제 최은영 기자] 월요일인 15일은 전국 대부분 지역에서 비가 오겠다. 바람도 강하게 불면서 추워지겠다.

기상청은 "전국에 북서쪽으로부터 내려온 찬 공기의 영향으로 전날(14일)보다 10도 이상 낮아질 것"이라고 예보했다.

오전에는 강원 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 비가 오겠다. 남해안과 제주도에는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠다.

중부지방을 중심으로 눈이 섞여 내리는 곳이 있겠으며, 강원 산지에는 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.

중부지방(강원 동해안 제외)·전라권(남해안 제외)·경상권(경남권 해안 제외)·서해5도·울릉도·독도(16일 새벽 3시까지)에서 예상 강수량은 5㎜ 내외다.

15일 0시부터 낮 12시 사이 예상 적설량은 강원산지·울릉도·독도(15일 오후 6시부터 16일 새벽 3시 사이) 1~3㎝다.

흐린 날씨는 오후부터 전국적으로 차차 맑아지겠다.

서해안, 동해안, 강원산지, 제주도에는 바람이 10~16㎧로 매우 강하게 불어 강풍 특보가 발효될 가능성이 있겠다. 그 밖의 지역에서도 바람이 9~14㎧로 강하게 불겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

이날 지역별로 아침 최저기온은 △서울 3도 △춘천 2도 △강릉 6도 △대전 4도 △청주 4도 △대구 7도 △광주 6도 △전주 5도 △부산 10도 △제주 10도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 3도 △춘천 5도 △강릉 11도 △대전 6도 △청주 5도 △대구 9도 △광주 7도 △전주 6도 △부산 14도 △제주 10도 등이다.

미세먼지 농도는 서울·인천·경기 남부·충남·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 다만 경기 북부·강원 영서·세종·충북은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.

기상청은 "새벽부터 오전 사이 비·눈이 내린 지역에는 도로에 살얼음이 생기는 곳이 있으니, 차량 운행 시 차간 거리를 충분히 유지하고 감속 운행해 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 주의해야 한다"라고 당부했다.

