중기중앙회, '온라인전시회 사업' 참여 中企 모집

기간은 이달 26일까지…온·오프라인 통합 수출마케팅 지원

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 '2021년 온라인전시회 사업' 참여기업을 모집한다고 14일 밝혔다. 코로나19로 해외 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업이 대상이다. 기간은 이달 26일까지다.

온라인전시회 사업은 온-오프라인 연계 통합 수출마케팅을 지원하는 사업이다. 정보통신(IT)기술과 디지털 콘텐츠를 활용해 물리적·시간적 제약 없이 중소기업의 수출을 지원한다.

지난해부터 운영된 해당 사업은 올해 중소제조업체 70개사를 지원한다. '중소기업 해외전시포털'을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

신청 자격은 '중소기업기본법'에 따른 중소제조업체면 지원할 수 있다. 참여기업으로 선정되면 기업별 제품 특성에 맞는 ▲기업대기업(B2B) 플랫폼 및 사회관계망서비스(SNS) 디지털 영상 콘텐츠 제작 ▲글로벌 검색엔진 등을 활용한 해외 바이어 타겟 온라인마케팅 ▲오프라인 해외전시회 참가 등 수출마케팅 서비스가 지원된다.

전혜숙 중기중앙회 무역촉진부장은 "코로나19로 중소기업의 수출 활동이 매우 제한적인 상황이다"라며 "온-오프라인 수출마케팅을 통해 많은 중소기업들이 신규 해외 판로를 확보할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr