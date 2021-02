엘앤케이바이오메드, 기대 이상 실적…올해 성장 지속

[아시아경제 박형수 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 43,300 전일대비 50 등락률 -0.12% 거래량 232,894 전일가 43,350 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 엘앤케이바이오, 커뮤니티 활발... 주가 -7.99%.엘앤케이바이오, 커뮤니티 활발... 주가 8.69%.[특징주]엘앤케이, 시가총액 7조 '글로버스' 유일 대항마…기술수출 규모 확대 기대 close 메드가 지난해 4분기에 매출액 45억원, 영업이익 18억원을 기록했다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엘앤케이바이오는 별도 재무제표 기준으로 지난해 매출액 182억원, 영업이익 42억원을 기록했다.

회사 측은 ‘관리종목’ 지정 이슈를 말끔히 해소했다며 기대치를 웃도는 경영실적을 달성했다고 설명했다.

회사 관계자는 "2019년 말 국내 영업을 정리한 이후로 지난해 전체 매출액은 다소 줄었다"며 "신제품 높이확장형 케이지(Expandable Cage)의 미국 수출 호조와 코로나19로 인한 멸균제품 수요 증가로 제품 매출액이 늘었다"고 설명했다.

엘앤케이바이오메드는 2019년 상반기 내부회계관리제도에 대한 비적정 의견을 받고 상장적격성 실질심사를 받았다. 10개월 개선기간을 부여받았다가 지난해 4월 거래가 재개됐다.

엘앤케이바이오메드는 거래정지 기간에 신제품을 개발하는 데 매진했다. 2019년 9월 높이확장형 케이지에 대한 미국 FDA 승인을 받았다. 2020년 코로나19 사태로 미국 시장의 영업이 위축됐음에도 높이확장형 케이지의 선전으로 평년 수준의 매출을 달성했다.

적극적인 경영개선뿐만 아니라 전략적인 선택과 집중을 통해 매출원가와 판관비 비중을 줄였다. 기존에 발행했던 전환사채를 회수하거나 일부 자본금 전환을 실현함으로써 부채비율도 낮췄다.

지난해 하반기부터 미국 시장에서 중소 규모의 대리점과의 영업망을 늘려나가고 있다. 세계적 업체와의 전략적 제휴를 통해 높이확장형 케이지 대량공급을 기획하고 있다. 높이확장형 케이지 제품의 우수성을 바탕으로 다수의 세계적인 업체의 관심을 받고 있다.

