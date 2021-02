탄핵안 부결되자, '미국을 다시 위대하게 만들자' 강조

[아시아경제 국제부 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 13일(현지시간) 상원에서 자신에 대한 탄핵안이 부결되자 이번 탄핵 심판이 '미국 역사상 최대의 마녀사냥'이라고 주장했다.

트럼프 전 대통령은 이날 성명에서 "탄핵안 부결 결정을 환영한다"면서 "이번 탄핵 심판은 우리나라(미국) 역사상 최대의 마녀사냥의 또 다른 단계였다"고 밝혔다.

트럼프 전 대통령은 이어 "우리의 역사적이고 애국적이며 아름다운 운동인 '미국을 다시 위대하게 만들자(MAGA)'가 이제 막 시작했을 뿐"이라고 주장했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr