[아시아경제 라영철 기자] 경기 여주에서 가족 모임을 한 시리아인들이 코로나19에 집단으로 감염됐다.

13일 여주시 방역 당국에 따르면 시리아 국적 A 씨 가족 등이 가족 모임 이후 13명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

A 씨 가족은 지난 6일 A 씨 어머니가 거주하는 여주 시내 자택에서 A 씨의 세 아들과 배우자, 자녀 등 모두 20명이 가족 모임에 참석했던 것으로 전해졌다.

이들의 감염은 지난 12일 전남 나주에서 확진 판정을 받은 시리아인 2명에 대한 역학 조사 과정에서 확인됐다.

이들 중 13명에게서 추가 양성 반응이 나왔으며, 나머지 5명을 검사한 결과는 아직 나오지 않았다.

시 방역 당국은 이들을 격리 조치하고 확진자들의 동선과 접촉자를 파악하고 있다.

