'학폭'으로 얼룩진 배구계…이재영·다영 이어 男 배구 송명근·심경섭도 가해 사실 인정

[아시아경제 최은영 기자] 최근 여자 프로배구 쌍둥이 자매 이재영·다영(25)가 학교폭력 논란으로 충격을 안긴 가운데 남자 프로배구에서도 송명근과 심경섭이 학교폭력 의혹을 시인했다.

13일 남자 남자프로배구 OK금융그룹 레프트 송명근(28)과 심경섭(30)이 최근 불거진 학교 폭력 의혹에 대해 인정하고 사과했다.

13일 OK금융그룹은 입장문을 내고 "구단 소속 송명근, 심경섭 선수의 학교폭력과 관련되어 팬 여러분들께 실망시켜드린 점 진심으로 사죄 말씀 드린다"라고 밝혔다.

구단은 "송명근 선수는 송림고등학교 재학시절 피해자와의 부적절한 충돌이 있었고 당시 이에 대한 수술치료 지원 및 사과가 있었음을 확인하였다"며 "피해자와 직접 만나 재차 사과하려고 하였으나 현재 연락이 닿지 않아 문자메세지로 사죄의 마음을 전한 상황"이라고 했다.

이어 "심경섭 또한 송림중학교 재학 시절 피해자에게 폭언·폭행 등 과오를 인정하고 사죄의 마음을 전했다"라고 전했다.

그러면서 "구단도 이번 상황을 심각하게 인지하고 있다. 앞으로 재발 방지책을 마련하고 지속적인 교육을 통해 선수관리에 만전을 기하도록 하겠다"라며 재차 머리를 숙였다.

앞서 이날 한 온라인 커뮤니티에는 '현직 남자 배구선수 학폭(학교폭력) 피해자입니다'는 제목의 글이 올라왔다.

중·고교 시절 남자 프로배구 선수로부터 학교폭력 피해를 입었다고 주장한 글쓴이는 "고등학교 1학년 때는 3학년 형들이 집합시켜서 때리고 맞는게 일상이었다. 지금도 친구들은 그때의 그 삶이 우리의 일상이었다고 기억을 하고 있다"고 했다.

작성된 글에 의하면 피해자는 고교 1학년에 재학 당시 3학년이던 선배들에게 노래를 불러보라는 강요를 받았고, 이를 거부하자 폭행을 당했다. 발차기로 급소를 맞은 피해자는 응급실에 실려 갔고 고환 봉합 수술까지 받았다.

그러나 피해자는 "이후에도 그들은 '부X 터진 놈이'라고 놀리고 다녔고, 가해자 부모님은 '우리 애는 그럴 애가 아니다'라며 두둔했다"라고 말했다.

피해자는 "당시 감독조차 일을 덮고 싶어서 조용히 넘어가자고 사정했는데 '그때 용기 내서 다 말했어야 하는데'라는 후회를 10년 넘게 갖고 살았다"라며 "가해자들이 진심으로 반성하고 사과를 했으면 좋겠다"라고 했다.

A 씨는 고교 시절 심한 폭행을 했던 2명의 선수 외에도, 중학교 시절 1분 지각하면 창고에 틀어 박아놓고 발로 때렸던 다른 선수에 대한 폭로도 덧붙였다.

이 글은 업로드 된 지 반나절 만에 조회 수 약 4만 회를 기록했고, 최근 불거진 여자배구 이재영·다영 자매의 학교폭력 논란과 함께 일파만파 퍼졌다. 결국 구단은 사태를 빠르게 인정하고 고개를 숙였다.

구단 관계자는 "둘의 징계에 대해선 현재 논의 중"이라고 밝혔다.

한편 최근 여자 프로배구 흥국생명의 이다영, 이재영이 '학폭' 논란에 휩싸인데 이어 남자부 송명근, 심경섭까지 학폭 가해자로 지목되면서 배구계가 충격에 빠졌다.

지난 10일 한 온라인 커뮤니티에는 이재영·다영 자매로부터 학교폭력 피해를 당했다는 글이 게시됐다.

쌍둥이 자매와 초·중학교 배구선수단에서 함께 활동했다고 밝힌 글쓴이는 "(쌍둥이 자매가) 본인들 마음에 안 들면 부모님을 '니네 XX, XX'라며 비난하고 욕설을 퍼부었고, 심부름을 시켰는데 이를 거부하자 칼을 가져와 협박했다"라며 "툭하면 돈을 걷고 배 꼬집고 입 때리고 집합시켜서 머리를 때렸다"라고 폭로했다.

논란이 확산하자 이재영·다영 자매는 자필로 쓴 사과문을 통해 "학창 시절 잘못된 언행으로 고통의 시간을 보낸 분들께 대단히 죄송하다", "깊은 죄책감을 느끼며 자숙하고 반성하겠다"라고 했다.

이들이 속한 흥국생명 측도 구단 입장문을 통해 "두 선수는 학창시절 잘못된 행동을 진심으로 뉘우치고 있다. 둘의 행동으로 상처를 입은 피해자 분들에게 진심으로 사과의 말씀을 드린다"며 머리 숙였다.

그러나 이후에도 이들을 향한 비난은 더욱 거세졌다. 급기야 쌍둥이가 출연한 광고와 방송이 줄줄이 비공개 및 다시 보기 삭제 처리됐고, 청와대 국민청원 게시판에는 "배구계에서 이 둘을 영구퇴출 시켜달라"는 국민청원까지 등장했다.

현재 한국프로배구는 잇따른 '학폭'논란으로 패닉에 빠진 상태다. 한국배구연맹은 학교 폭력을 예방하고자 대한민국 배구협회, 협회 산하 초·중·고·대학 연맹들과 협의해 캠페인을 공동으로 진행하고 폭력 근절 교육 방안을 찾기로 했다.

그러나 일각에서는 이들 배구 선수의 학교폭력을 뿌리 깊은 체육계 폭력 관행의 연장으로 봐야한다는 목소리도 터져나오면서 여론은 점점 싸늘해지고 있다.

