[오늘날씨] 전국 차차 흐려져 비 소식…미세먼지 여전히 '나쁨'

[아시아경제 최은영 기자] 일요일인 14일은 전국이 맑다가 차차 흐려져 전국적으로 비가 내리겠다. 기온은 대부분 지역에서 낮 10도 이상을 기록하며 포근하겠다.

이날 제주도 남쪽 해상에서 북동진하는 기압골의 영향으로 오전 6시부터 제주도와 전남 동부 남해안부터 비가 시작돼 낮에는 경남권 해안지역에도 비가 내리겠다. 오후부터는 영동을 제외한 전국에 비가 오겠다.

예상 강수량은 전남 남해안·경남권 해안·제주에서 10~30㎜, 중부와 호남·영남·서해 5도에서는 5mm 안팎이다.

중부 서해안과 도서 지역에는 오전까지 가시거리가 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의할 필요가 있겠다.

이날 지역별 아침 최저기온은 △서울 2도 △춘천 0도 △강릉 6도 △대전 1도 △청주 2도 △대구 4도 △광주 5도 △전주 4도 △부산 10도 △제주 10도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 13도 △춘천 11도 △강릉 15도 △대전 15도 △청주 14도 △대구 16도 △광주 17도 △전주 16도 △부산 16도 △제주 17도 등이다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.

기상청은 "건조특보가 발효된 강원 영동, 일부 경상권과 전남 동부에는 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역에도 대기가 건조한 곳이 많겠으니 화재 예방에 특히 유의해야 한다"라고 당부했다.

