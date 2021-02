OK금융그룹 "男 배구 학폭 논란 송명근·심경섭 확인…사죄드린다"

[아시아경제 최은영 기자] 남자 프로배구 OK금융그룹이 소속팀 선수 송명근(28)과 심경섭(30)의 과거 학교폭력(학폭) 의혹에 대해 인정하고 사과했다.

13일 OK금융그룹은 보도자료를 통해 "구단 소속 송명근, 심경섭 선수의 학교폭력과 관련되어 팬 여러분들께 실망시켜드린 점 진심으로 사죄 말씀 드린다"라고 밝혔다.

구단은 "송명근 선수는 송림고등학교 재학시절 피해자와의 부적절한 충돌이 있었고 당시 이에 대한 수술치료 지원 및 사과가 있었음을 확인하였다. 피해자와 직접 만나 재차 사과하려고 하였으나 현재 연락이 닿지 않아 문자메세지로 사죄의 마음을 전한 상황"이라고 했다.

이어 "심경섭 또한 송림중학교 재학 시절 피해자에게 폭언·폭행 등 과오를 인정하고 사죄의 마음을 전했다"라고 전했다.

구단은 "선수 모두 어린 시절, 폭력의 심각성을 인지하지 못한 채 피해자에게 씻을 수 없는 상처를 안겼다"며 "피해자에게 다시 한번 사죄의 말씀 드린다"라고 사과했다.

또 "구단도 이번 상황을 심각하게 인지하고 있다"며 "앞으로 재발 방지책을 마련하고 지속적인 교육을 통해 선수관리에 만전을 기하도록 하겠다"고 재차 머리를 숙였다.

앞서 같은날 한 온라인 커뮤니티에는 '현직 남자 배구선수 학폭 피해자입니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 학교 폭력 피해자라고 밝힌 A씨는 "10년이 지난 일이라 잊고 살자는 마음이 있었는데 용기 내는 피해자를 보고 용기를 내어 본다"며 "폭력은 세월이 흘러도 정당화 될 수 없다는 말이 힘이 됐다"고 피해 사실을 알렸다.

A씨에 따르면 그는 고교 1학년에 재학 당시 3학년이던 선배들에게 노래를 부르라는 강요를 당했고, 이를 거부하자 폭행을 당했다. 발차기로 급소를 맞은 A 씨는 응급실에 실려 갔고 고환 봉합 수술을 받았다.

그러나 A씨는 이후에도 '부X 터진 놈이'라는 놀림을 들어야 했다며 "평생 이 고통 속에 살아야 하는데 당시 그 부모가 와서 '우리 애는 그럴 애가 아니다'고 이야기를 하더라. 그냥 조용히 넘어가자고 했던 엄마 말을 들었던 내가 너무 후회가 된다"고 했다.

A씨는 고교 시절 심한 폭행을 했던 2명의 선수 외에도 중학교 시절 1분 지각하면 창고에 틀어 박아놓고 발로 때렸던 다른 선수에 대한 폭로도 덧붙였다.

A씨는 "진심 어린 사과를 받고 싶다"며 글을 마쳤다. 이어 언론 보도 후 가해 선수들의 연락을 받았다는 내용을 추가했다.

