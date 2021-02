귀경 행렬 본격화…고속도로 일부 정체

[아시아경제 김철현 기자] 설 명절 연휴 세 번째 날인 13일 오후부터 귀경 행렬이 본격화하면서 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 385만대의 차량이 고속도로를 이용할 것으로 전망됐다. 수도권에서 지방으로 32만대, 지방에서 수도권으로 39만대가 움직일 것으로 예상된다.

한국도로공사는 설 다음날인 이날 귀경방향 혼잡이 있을 것으로 예상했다. 평소 주말보다 정체가 증가할 것으로 내다봤다. 이날 귀경방향 고속도로는 오전 10시~11시께부터 정체가 시작돼 오후 5~6시께 절정을 보이다가 밤 10시가 돼서야 해소될 것으로 보인다.

도로공사는 이날 오후 5시 출발 기준 고속도로를 이용해 주요 도시에서 서울로 올라오는 데 걸리는 시간은 ▲부산 4시간50분 ▲울산 4시간20분 ▲광주 3시간40분 ▲대구 3시간50분 ▲강릉 3시간10분 ▲대전 2시간10분 등으로 예상했다.

귀성방향은 일부구간을 제외하고 원활한 수준을 보이고 있다.

