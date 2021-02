84세로 세상 떠나기 전 '美 백만장자', 반려견에게 '55억원' 유산 남기고 숨져

[아시아경제 나한아 기자] 미국의 한 남성이 자신의 반려견 앞으로 500만 달러(약 55억 원)의 유산을 남기고 숨졌다.

미국 ABC뉴스에 따르면 테네시주에 거주했던 빌 도리스는 지난해 84세의 나이로 세상을 떠나기 전 8살 강아지 루루에게 500만 달러의 유산을 물려줬다. 또 그의 친구 마사 버튼에게 루루를 맡아서 키워달라고 부탁했다. 현재 루루와 그 유산은 버튼이 관리하고 있다.

도리스는 부인도, 자식도 없이 루루와 단둘이 살다가 생을 마감한 것으로 알려졌다. 그의 친구 버튼은 예전부터 도리스가 사업 때문에 바쁘게 일할 때 루루를 돌봐왔던 것으로 전해졌다.

도리스의 유서에는 "내가 죽으면 500만 달러는 내 보더콜리 루루를 보살피기 위한 신탁으로 옮겨달라"라고 적혀 있었다. 도리스는 '루루가 원하는 모든 것을 채워주고, 반드시 함께 살아야 한다'라는 조건으로 버튼에게 신탁을 맡겼다.

도리스의 유서를 본 버튼은 "사실대로 말하자면, 나는 어떻게 생각해야 할지 정말 모르겠다. 그는 개를 정말 사랑했다"라며 "비록 루루는 아무것도 모르지만, 그는 자신이 사랑받았다는 사실은 알고 있다"라고 말했다.

그러면서 "루루를 위해 5백만 달러를 전부 쓸 방법이 없다고 생각하지만, 한번 해보고 싶다"라며 "앞으로도 루루가 사랑받고 행복하게 살 수 있도록 하겠다"라고 전했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr