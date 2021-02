WHO "코로나 감염후 회복 돼도 변이 코로나 재감염"

"다만, 코로나 백신이 변이 코로나에도 효과적"

[아시아경제 나한아 기자] 코로나19에 감염됐다 회복한 환자들 중 다시 변이 코로나바이러스에 감염되는 경우가 확인됐다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 남아프리카 공화국의 예비 보고서에서 코로나에 걸렸다가 회복된 사람들 중 전염성이 더 높은 변이 코로나에 다시 감염되는 경우가 발견됐다고 12일(현지 시각) CNBC가 보도했다.

다만 WHO 수석과학자인 숨야 스와미나탄은 코로나 백신이 변이 코로나에도 효과가 있는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

스와미나탄은 "남아공과 브라질에서 진행된 백신 시험에서 백신이 심각한 질병과 입원, 사망률을 막아준다는 것이 증명됐다"라며 "백신을 접종받고 감염될 경우 전염률이 훨씬 낮다는 연구 결과도 나왔다"라고 전했다.

이어 그는 "백신을 맞은 사람들이 계속해서 마스크를 사용하고 손을 씻고 사회적 거리두기를 유지하는 것이 중요하다"라고 강조했다.

