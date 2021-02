정세균 "백신 접종 시작되면 다시 일상으로 돌아갈 것"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 설날을 맞은 12일 "이제 곧 백신 접종이 시작되면 우리는 다시 이전의 평화로운 일상으로 되돌아갈 수 있을 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 국민들에게 영상 새해 메시지를 통해 "안전한 명절이 되도록 특별방역에 최선을 다할 것"이라며 "연휴 이후에 시작 예정인 백신 접종도 제대로 준비하겠다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "그동안 우리는 책임을 실천하고 희생을 감수하며 코로나를 잘 이겨왔다"며 "국민 여러분의 적극적인 참여방역으로 여기까지 왔다"고 감사 인사를 전했따. 이어 "지난해 추석에 이어 이번 설에도 여느 때와 다른 명절을 보내고 있다"며 "가족이나 친지와의 만남은 좀 아껴두고, 고향 방문과 여행도 미뤄주길 간곡히 부탁드린다"고 요청했다.

아울러 "애써 살리고 지킨 경제회복의 불씨도 더 키우겠다"며 "어렵더라도 조금만 더 힘을 내 주위에 더 고통받고 외로운 이웃은 없는지 살펴봐 달라"고 당부했다.

