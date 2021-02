정비수가 올리자는데…자동차보험료 인상 가능성은?

[아시아경제 오현길 기자] 코로나19로 안정세를 보이는 자동차보험 손해율이 올해 다시 상승을 예고하고 있다. 정비수가를 올리자는 자동차 정비업계 요구에 손해보험사들이 우려를 표하고 있다.

정비업계는 정비수가를 8.2% 올려야 한다고 요구한 것으로 알려졌다. 지난 5일 열린 자동차보험정비협의회 3자 실무협의 회의에서 정비업계는 정비수가 인상 건의서를 국토부에 제출했다.

자동차보험정비협의회는 자동차보험 정비요금을 결정하는 협의체로 작년 10월 시행된 개정 자동차손해배상보장법에 따라 보험업계, 정비업계, 공익대표 각 5인으로 구성됐다.

정비업계는 정비수가 문제를 더불어민주당의 사회적 약자 보호정책 기구인 '을지로위원회' 안건으로도 제출했다. 지난 인상·공표 이후 3년이 지나 인건비 상승 등 원가 인상요인이 쌓였다고 주장했다.

정비업계 요구대로 정비수가가 오르게 되면 자동차보험료 인상요인으로 작용하게 된다. 금융당국이 자동차보험료 인상을 사실상 가로막고 있는 상황에서 정비수가만 올라가면 손해율 상승으로 이어질 수 있다.

손보업계에 따르면 지난해 보험료 인상과 코로나19에 따른 이동량 감소에도 자동차보험 영업적자가 3800억원에 달한다고 추산하고 있다.

보험사 한 관계자는 "당국에서 올해 자동차보험료 인상에 부정적인 시각을 가지고 있는 상황에서 정비수가만 상승할 경우 손해율 상승으로 이어질 수 있다"며 "자동차보험 영업적자 폭이 늘어날 수 있을 것"이라고 말했다.

