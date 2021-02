로또 1등 당첨자 42% "부동산 사겠다"

[아시아경제 오현길 기자] 지난해 상반기 로또 1등 당첨자에게 설문 조사를 한 결과, 10명 중 4명이 “당첨금으로 부동산을 사겠다”고 응답한 것으로 나타났다. 당첨자 50%가 남편이나 아내에게 이를 알릴 것이라고 대답했다.

12일 기획재정부 복권위원회에 따르면 지난해 상반기 로또 1등 당첨자 271명 중 42%가 당첨금의 사용 계획을 묻는 말에 “주택, 부동산을 구입할 것”이라고 답했다.

이어서 대출금 상환(22%), 사업 자금으로 사용(13%), 저축·주식투자 등 재테크(8%), 부모님이나 주변 가족을 도울 것(6%) 순으로 나타났다.

또 로또 복권 구입 이유를 묻는 질문에는 1등 당첨자의 30%가 ‘거액의 당첨금 때문에 로또를 구입했다’고 밝혔다. ‘즐거운 상상과 재미를 위해서 샀다’는 사람이 27%, ‘좋은 꿈을 꿔서 구입했다’는 16%였다.

좋은 꿈 중에는 ‘동물(소나 돼지) 꿈’이 27%로 가장 많았다. 이어 조상님 꿈(23%)이, 물·불 관련 꿈(14%), ‘신체 관련 꿈’과 ‘대통령 관련 꿈’은 각각 9%였다.

1등 당첨자들은 오랜 기간 꾸준히 로또를 구입한 경우가 많았다. 평균적으로 1주일에 한 번 이상 구입한 사람이 65%로 대부분이었고 복권 구매 기간은 ‘10년이 넘었다’ 응답이 29%로 가장 많았다.

50%가 당첨 사실을 ‘남편이나 아내에게 알릴 것’이라고 답했고 27%는 ‘아무에게도 알리지 않을 것’이라고 응답했다.

1등 당첨자의 평균 당첨금은 21억원(세전)이었으며 최고 당첨금은 35억원이었고 최저는 9억원이었다.

1등 중 최고령은 90세였고 최연소는 21세였다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr