[뉴욕증시] 美 실업 악화·레벨 부담에 혼조 마감…다우 0.02% ↓

[아시아경제 권재희 기자]뉴욕증시에서 주요 지수는 미국 실업 지표 부진과 커진 레벨 부담으로 혼조세로 마감했다.

11일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장대비 0.02%(7.1포인트) 하락한 2만1430.70에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장대비 0.17%(6.5 포인트) 오른 3916.38에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.38%(53.24 포인트) 상승한 1만4025.77에 장을 마감했다.

시장은 미국 실업지표 및 신규 부양책 논의, 기업 실적 등에 주목했는데, 아직 미국의 고용 회복세가 더딘 것으로 나타났다.

노동부는 지난주 실업보험 청구자 수가 전주보다 1만9000명 줄어든 79만3000명(계절 조정치)을 기록했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 예상치인 76만명을 웃도는 수준이다.

고용시장이 여전히 어려움을 면치 못하는 것으로 확인된 셈이다.

조 바이든 미국 대통령이 추진하는 1조9000억달러 부양책도 시장은 주목하고 있다.

민주당은 관련 법안의 윤곽을 공개하는 등 입법에 속도를 내고 있다.

완화적 통화정책이 지속될 것이란 기대도 증시를 지지하는 요인이다.

전날 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장은 "인내심 있게 완화적인 통화정책을 유지하는 것이 중요하다"고 거듭 강조했다.

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재도 WSJ과 인터뷰에서 "인터뷰에서 올해 테이퍼링(채권매입 축소)이 단행되지는 않을 것"이라며 "섣불리 완화정책을 철회하는 것은 위험하다"고 주장했다.

기업 실적이 시장 예상보다 훨씬 양호한 점도 주가 상승을 뒷받침하고 있다.

CNBC에 따르면 이날까지 실적을 공개한 S&P500 기업 중 80% 이상은 예상을 상회하는 순익을 거뒀다.

다만 이런 요인들을 반영해 주요 지수가 연일 사상 최고치를 경신한 만큼 레벨 부담도 커진 상황이다.

주가가 또 한 번 탄력적으로 오르기 위해서는 경제 개선의 실질적 증거가 필요하다는 주장도 나온다.

대규모 부양책 등으로 미 국채 금리가 큰 폭 오르면 증시에 부담이 될 수 있다는 지적도 꾸준하다.

미 의회예산국(CBO)은 이날 보고서를 통해 1조9000억 달러 추가 부양책을 제외하더라도 2021 회계연도 재정적자가 2조3000억 달러에 달할 수 있다고 분석했다.

이날 업종별로는 기술주가 1.09% 오르며 장을 지지했다. 에너지는 1.52% 내렸다.

시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 3.37% 하락한 21.25를 기록했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr