애널리스트 시선, 삼성전자 10만원 넘어 12만원 "잠깐 쉬고 다시 간다"

삼성전자의 매출은 올해 261조632억원으로 사상 최고치 기대

최근 단기 조정 이후 실적 장세 시작할 것…목표주가 상향 봇물

[아시아경제 이선애 기자] 지난달 10만원 돌파를 넘보면서 강세장을 이끌었던 대한민국 황제주 삼성전자. 최근 8만원대 초반까지 떨어지면서 투자자들의 불안감이 가중되고 있다. 주가가 꺾인 것 아니냐는 투자자들의 시선을 뒤로하고 애널리스트들은 앞다투어 삼성전자의 몸값을 높이면서 변함없는 믿음을 보내고 있다. 지속적인 성장과 수익선 개선이 몸값 상향의 근거다.

12일 금융투자업계에 따르면 주요 증권사들은 삼성전자 주가가 10만원을 충분히 넘고 12만원까지 갈 수 있다는 투자 의견을 내놓고 있다. 사업부를 제대로 분석하면 주가가 재평가돼야 한다고 보고 있는 것이다.

유안타증권은 조정 시 매수하라는 투자 의견을 내놨다. 실적 장세가 시작되면 목표가인 10만7000원을 넘길 것이라는 전망 때문이다. 현대차증권도 목표주가 11만원이 가능하다고 내다봤다. 미래애셋대우 역시 목표주가 11만3000원을 유지한다고 밝혔다. 신한금융투자는 12만원도 충분히 도달할 수있을 것으로 전망했다.

최도연 신한금융투자 연구원은 "내년 영업이익 전망치가 계속 확대되고 있어 상승 사이클로 봐야 한다"면서 "삼성전자의 밸류에이션은 주가순자산비율(PBR)로 측정하는데 이미 역사적 고점인 두 배를 넘어섰다"고 강조했다. 이미 재평가 구간에 들어갔다는 얘기다. 이어 그는 "최근 주가가 부진한 것은 기대감에 의한 상승이 실적 장세로 전환되는 과도기의 일환"이라며 "목표주가인 12만원에 충분히 도달할 수 있다"고 전망했다. 실적 장세가 시작되는 시점은 2분기로 예상했다.

목표주가 11만원을 제시한 어규진 DS금융투자 연구원은 "삼성전자는 최근 메모리 업황 호조 기대감이 유동성의 힘과 손잡으며 처음 가본 밸류에이션에 도달해 있고, 단기 주가 조정 가능성도 존재한다"면서 "그러나 메모리 가격 상승과 사업 확대로 실적 호조는 올해부터 본격화되며 2023년까지 중장기적으로 지속될 전망이므로, 삼성전자 걱정은 하지 않아도 된다"고 강조했다.

에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 매출은 올해 261조632억원으로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다. 내년에는 287조2104억원으로 더 늘어날 것으로 전망된다. 2018년 매출은 243조7714억원이었다.

한편 10일 삼성전자 주가는 전거래일대비 1.33% 하락한 8만1600원에 마감됐다. 지난달 11일 장중 최고점인 9만6800원 대비 15%가량 하락했다.

