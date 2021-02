부천 영생교·보습학원 관련 43명 코로나19 추가 확진

[아시아경제 배경환 기자] 경기 부천 종교단체와 보습학원에서 코로나19 확진자가 추가로 나왔다.

10일 방역당국 등에 따르면 괴안동 영생교 승리제단 시설과 관련해 39명, 오정동 오정능력보습학원과 관련해 4명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 이에 따라 전날 두 곳에서 발생한 확진자 53명을 포함해 누적 확진자는 96명으로 늘었다.

