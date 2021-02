넷마블, 작년 영업익 2720억…전년 대비 34.2%↑

[아시아경제 강나훔 기자] 넷마블은 지난해 연결기준 매출 2조4848억원, 영업이익 2720억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 14.0%, 영업이익은 34.2% 증가했다. 당기순이익은 99.4% 늘어난 3385억원을 기록했다.

지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 6239억원과 825억원이었고 순이익은 1033억원이었다. 4분기 매출과 영업이익은 각각 전 분기 대비 2.9%와 5.6% 줄었지만, 전년 동기와 비교해서는 12.4%와 61.4% 늘었다. 순이익은 전 분기 대비 11.7%, 전년 동기 대비 2097.9% 급증했다.

해외매출의 경우 2020년 연간 1조7909억원으로 전체 매출 대비 72%를 차지했다. 전년 대비 23.3% 상승해 비중이 점차 확대되는 양상이다.

작년 3월 북미 등 주요 글로벌 시장에서 출시한 '일곱 개의 대죄: GRAND CROSS'를 필두로 '마블 콘테스트 오브 챔피언스(Kabam)'와 '리니지2 레볼루션', '블레이드 & 소울 레볼루션' 등 인기 게임들이 꾸준히 좋은 모습을 보인 결과라고 회사 측은 설명했다.

지난 11월에 출시한 모바일 수집형 MMORPG ‘세븐나이츠2’ 역시 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 매출 Top3를 차지할 만큼 좋은 성과를 보이고 있다.

권영식 넷마블 대표는 "2021년 신축년은 신사옥 'G타워'에서 새 출발을 하는 뜻 깊은 해"라며 "특히 '제2의 나라', '마블 퓨처 레볼루션', '세븐나이츠 레볼루션' 등 대형 기대작들을 선보이는 만큼 글로벌 게임 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

