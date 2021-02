[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 구례군의회 이승옥 의원(55, 더불어민주당 구례군 나선거구)은 설 명절을 맞아 나눔과 기부문화 실천하기 위해 엄마의 마음으로 구례군에 위치한 ‘칠의 대대’를 방문해 소정의 위문품을 전달하고 따뜻한 온정을 나눴다고 10일 밝혔다.

이승옥 의원은 지난 구례군 초유의 수해피해 때에도 복구에 구슬땀을 흘린 장병들의 노고를 위로하기 위해 군부대를 방문해 위문품을 전달하고 고마움을 표시했다.

코로나19 확산을 차단하기 위해 부대 방문 시간과 방문 인원을 최소화했고 위문품을 전달함에 있어 사회적 거리두기 방역조치를 준수하고 위문했다.

이 의원은 “코로나 위기 등으로 가족과 함께 하지 못한 군 장병들을 조금이라도 위로하고자 군부대를 방문했다”며 “앞으로도 소외계층의 사각지대가 없도록 지속적인 관심과 실천으로 따뜻한 지역사회가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

