신풍제약, 지난해 영업익 78억원…전년比 40%↑

[아시아경제 이민지 기자] 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 300 등락률 +0.38% 거래량 1,263,168 전일가 78,100 2021.02.10 15:00 장중(20분지연) 관련기사 국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!신풍제약, 주가 8만 6200원.. 전일대비 1.29%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 지난해 영업이익으로 78억5570만원을 기록해 전년 대비 40%늘었다고 10일 공시했다. 매출액은 4.23% 늘어난 1977억원을 기록했고 순이익은 58억원으로 7.85% 성장했다.

이날 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 300 등락률 +0.38% 거래량 1,263,168 전일가 78,100 2021.02.10 15:00 장중(20분지연) 관련기사 국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!신풍제약, 주가 8만 6200원.. 전일대비 1.29%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 결산배당으로 보통주 1주 당 100원, 종류주 1주 당 115원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 배당금 총액은 51억5609만원에 달한다 .

이민지 기자 ming@asiae.co.kr