홈플러스, 후유증 없는 집콕 연휴 '포스트 설 기획전'

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 10일 '집콕 연휴'로 지친 고객들의 일상 복귀를 돕기 위해 오는 11일부터 17일까지 전국 점포와 온라인에서 포스트 설 기획전을 진행한다고 밝혔다.

이번 기획전에서는 간편 먹거리, 조리가전 등 상품을 선보이고, 세뱃돈을 소비하려는 어린이 고객 수요를 겨냥해 완구류도 저렴하게 판매한다.

‘간편하게 즐기는 맛있는 집밥’ 기획전에서는 홈플러스 시그니처 밀키트 5종, 양념 불족발, 숯불 닭꼬치 2종, 수산 인기 간편식 8종 등을 내놓는다. ‘그리운 고향의 맛 2탄’ 행사에서는 강원도 오징어 순대, 경상도 충무김밥, 전라도 소고기 육전 등 이색 레시피도 제안한다. 인기 브랜드 상품·가전 구매 시 홈플러스 상품권 증정 행사도 진행한다.

인기 완구 400여 종을 최대 70% 저렴하게 선보인다. 베이블레이드·메카드·파워레인저 갤럭시포스·겨울왕국 등 200여 종은 최대 50% 할인 판매한다. 행사카드로 구매 시 레고 100여 종 최대 40%, 직수입 RC카 30여 종은 30% 싸게 살 수 있다. 또한 행사카드로 행사 상품 7만원 이상 구매할 경우 1만원 상품권을 증정한다.

