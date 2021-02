패리스 힐튼, 눈물의 진술 "17살 때 기숙학교서 가혹행위에 시달려"

청문회 출석해 학대 경험 진술

관련법 만장일치 통과

[아시아경제 김봉주 기자] 글로벌 호텔 체인 힐튼 그룹 가문의 일원이자 할리우드 스타인 패리스 힐튼(39)이 10대 시절 기숙학교에서 가혹행위에 시달렸다고 진술했다.

9일(현지시각) 폭스뉴스 등은 힐튼은 기숙학교에서의 가혹행위가 문제시되면서 이들 학교를 규제하기 위한 법안을 지지하기 위해 유타주 의회 상원 청문회에서 이같이 진술했다고 보도했다.

힐튼은 17세 때 11개월간 프로보 캐니언 기숙학교를 다니면서 정신적, 육체적 학대를 받았다고 밝혔다.

그는 학교 직원들이 자신을 폭행하고 알 수 없는 약을 먹인 데다, 벌로 의복 없이 독방에 감금했다면서 눈물을 흘렸다.

힐튼은 "너무 개인적인 일을 말하는 건 여전히 무섭다. 하지만 나와 다른 사람들이 겪은 학대를 경험하는 어린이들이 있다는 것을 알고 밤에 잠을 이룰 수 없었다"고 했다.

또 기숙학교에서의 가혹행위가 정신적 외상을 낳아 수년간 악몽과 불면증에 시달렸다고 호소했다.

힐튼이 지지한 법안은 청소년 기숙 및 치료 시설에 대한 당국 감독을 강화하는 내용이다. 법안은 이날 힐튼과 다른 증언자들의 진술 이후 만장일치로 통과됐다.

힐튼이 다녔던 기숙학교는 2000년 매각됐다. 재단은 매입 전에 발생한 일에 대해 언급할 수 없다는 입장이다.

힐튼은 작년 가을 개봉한 자신의 다큐멘터리에서도 기숙학교에서 학대받은 경험을 털어놓았다.

이후 팝스타 마이클 잭슨의 딸인 패리스 잭슨 등 유명인들도 학교에서 당한 가혹행위에 대해 폭로했다.

