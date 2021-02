광주 광산경찰서, 방학 기간 학교폭력 근절 활동 전개

여성청소년과 ‘아웃리치 활동’ 나서

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서(서장 김광남)가 겨울방학 기간 학교폭력 근절을 위한 활동에 나섰다.

9일 광산경찰서에 따르면 여성청소년과는 아웃리치 활동에 적극 나서 위기 청소년 조기 발굴을 통한 청소년 안전망 연계 등 선도·보호 활동을 전개하고 있다.

경찰은 청소년의 주요 활동 장소인 학교에서 상가·공원 등 학교 밖으로 이동함에 따라 맞춤형 치안활동 전개가 필요 하다고 판단했다.

이에 따라 매주 2회 하남 메가박스 주변 등 비행 청소년 밀집 지역을 중심으로 학교폭력 예방 순찰 활동 및 유관기관·SNS 활용, 첩보를 수집하고 범죄에 노출될 우려가 높은 유해환경 개선에 주력하고 있다. 또 코로나19 감염예방을 위한 청소년들에게 마스크 배부 및 사회적 거리두기 동참 유도 등을 통해 위기청소년 선도·보호 활동에도 심혈을 기울이고 있다.

광산경찰서 관계자는 “청소년 범죄 발생빈도가 높은 5개소(하남 메가박스, 첨단 LC타워, 수완 국민은행 사거리, 신창 우체국 일대, 수완지구대 부근 먹자골목)를 집중 선정해 청소년 비행 예방 및 탈선 방지에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr