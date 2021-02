[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표와 금태섭 전 의원은 서울시장 보궐선거 후보 단일화와 관련해 두 차례 TV 토론을 갖기로 합의했다. 금 전 의원이 요구했던 설날 전 토론회 개최는 무산됐다.

9일 국민의당은 금 전 의원 측은 제3지대 서울시장 보궐선거 후보 단일화 관련 실무회담을 통해 2차례 TV 토론에 합의했다고 밝혔다.

TV 토론은 이달 15일과 25일 각각 진행된다. 양측은 설날 연휴 뒤인 15일 TV 토론에서는 문재인 정부 4년을 평가하고 대안을 마련하는 자리를 가질 예정이다. 25일 토론회에서는 서울시에 대한 비전과 정책 등을 논의하기로 했다.

당초 금 전 의원은 설날 전에 토론회를 개최할 것을 요구했지만, 안 대표 측은 촉박한 일정 등을 들어 난색을 표명했다.

