미네르바스터디, 실시간 재종반 '슈퍼티처' 시작

미네르바스터디가 EBS 강사진들을 모아 실시간 라이브 재수종합반 '슈퍼티처'를 시작한다.

미네르바 슈퍼티처는 시공간 제약 없이 강사들에게 실시간으로 강의를 듣는 대면학습을 제공한다. 미네르바 슈퍼티처에서는 학생의 노트와 책을 화면에 비추면 강사들이 풀이 과정을 보며 코칭해준다. 원격으로 관찰하는 선생님과 스카이 출신 학습멘토가 코칭을 도와준다. 수업 중 학생들의 문제풀이 과정을 선생님이 지켜보고, 즉문즉답 후 보완점을 체크한다.

재수생들을 실시간으로 관리해주는 '부모마음 학습관리' 시스템을 제공한다. 1:1 교과 담임지도와 함께 대치동에서 검증된 학습관리 전문 멘토들이 세심한 스케줄 관리를 통해 체계화된 공부습관을 가질 수 있게 도와준다. 슈퍼티처는 3등급 이하 이과 학생들을 겨냥했다. 1,2등급을 선호하는 기존 학원들과 차별화해 눈높이 수업을 제공해 성적 향상과 목표 성취를 돕는다.

미네르바스터디는 EBS, 강남구청 인강, '수학의 샘' 저자 정준교 대표를 필두로 메타인지과학 학습(ABCON)과 수학교재를 집필하고 연세대학교 인지과학 박사 과정의 자유자재교육 박중희 이사 등 베테랑 전문 강사진 23명이 모였다.

슈퍼티처는 EBS, 강남인강 등에서 1타강사로 이름을 알렸던 강사들로 구성돼있고 실시간 라이브 강의에 최적화 한 수업을 진행한다. ▲수학은 전준홍, 정건화, 고동국, 이창용, 곽기호, 허준성, 정현경 ▲영어는 김기찬, 이얼, 최명형, 과탐의 최선묵, 양진석, 박정호, 국어의 김태동, 오선희 등이 참여한다. 강사진들이 직접 제작한 주간, 월간, 파이널 미네르바 모의고사도 제공한다.

미네르바스터디는 "단 한명의 학생도 배움에서 소외되지 않는 실시간 원격학습과 소통하는 강의를 진행하며, 실시간 코칭관리로 학생들의 학습력을 강화하고, 학습 습관을 정착시켜 줄 것"이라며 "슈퍼티처는 수업형 기숙학원과 독학 재수형기숙학원의 단점을 보완하고 장점을 극대화할 수 있는 새로운 대안이 될 것"이라고 말했다.

