여수시의회 사무국 직원도 ‘재난지원금 착한기부’ 동참

240만원 상당 성금 모아 노인복지시설 2곳 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시의회(의장 전창곤)는 사무국 직원들이 ‘재난지원금 착한 기부’에 동참해 십시일반 모은 성금으로 관내 노인복지시설 후원에 나섰다고 9일 밝혔다.

시의회는 전날 소라면 더불어사는집과 덕충동 예리고의집에 240만 원 상당의 후원금과 생필품을 전달했다.

이날 후원금 등은 여수시의회 사무국 전체 직원들이 재난지원금 착한기부 캠페인에 자발적으로 참여해 마련했다.

후원대상은 관내 노인복지시설 중 타 시설에 비해 상대적으로 지원이 적은 곳을 선정했다.

앞서 전체 의원들이 재난지원금 기부에 참여한데 이어 사무국 직원까지 나눔에 동참하면서 여수시의회의 재난지원금 기부활동은 미담이 되고 있다.

전창곤 의장은 “전체 의원에 이어 사무국 직원까지 힘을 모아 더욱 뜻깊은 기부가 된 것 같다”며 “코로나로 힘든 생활을 하고 계신 시민 여러분께 조금이나마 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.

