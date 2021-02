황희 '한 달 생활비 60만원' 의혹에 "실제론 300만원"

가족 계좌 46개 지적엔 "지금도 몇 개인지 모르겠다" 답변

[아시아경제 금보령 기자] '3인 가족 한 달 생활비 60만원' 의혹을 받고 있는 황희 문화체육관광부 장관 후보자가 "실제로는 300만원"이라고 해명했다.

황 후보자는 9일 국회에서 열린 인사청문회에서 "(월 생활비) 60만원 관련해 저는 60만원 말한 적이 없다"고 밝혔다.

황 후보자가 국회에 제출한 근로소득 원천징수영수증에 따르면 2019년 그의 세후 소득은 1억3800만원이다. 이 가운데 아파트 월세, 보험료, 예금, 채무상환금 등을 제외하고 황 후보자의 세 가족이 지출한 금액은 720만원이었다. 월 평균 60만원 정도인 셈이다.

이에 대해 황 후보자는 "언론에 나온 거 보면 제 생활비 중 집세 빼고, 보험료 빼고, 학비 빼고, 카드 잡힌 게 720만원이다. 어떤 게 전제되냐면 제 통장에는 돈이 제로(0)일 것"이라며 "이런 게 합쳐져서 60만원 계산됐는데 실제 따져보면 학비 빼고 300만원 정도 나온다"고 말했다.

이어 황 후보자는 "저희집에서는 최소한 아껴 써야 나중엔 아이 학비도 남기고 하지 않나 하는데 그게 잘못 전달됐지 않나 생각한다"고 덧붙였다.

가족 계좌가 46개로 '너무 많다'는 지적에 대해서는 "저는 계속 (총선) 예비후보로 두 번 떨어지고 계속 출마를 했다. 대부분 소액 계좌인데 계좌 안에 돈이 얼마 있는지 모른다"며 "새로 발급하고 그러다 나중에 복잡하면 또 정리한다. 계좌가 지금도 몇 개인지는 모르겠다"고 설명했다.

