[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 디지털 기기 ‘DGB셀프창구(키오스크)’에서 대구지역사랑상품권 ‘대구행복페이’ 발급을 실시한다고 9일 밝혔다.

소비촉진을 통한 대구 지역경제 활성화를 위해 발행하는 ‘대구행복페이’는 충전식 선불카드 로 매월 10% 할인충전 가능하며, 최대 50만원 충전 시 5만원 할인이 가능하다. 이전에는 DGB대구은행 대구 소재 영업점에서만 판매했다.

DGB셀프창구가 설치된 곳은 동대구역 무인점과 본점 영업부, 시지지점과 동성로지점 등을 비롯해 대구 21개 지점이며, 주말을 포함한 365일 오전 7시부터 자정까지 대구행복페이 셀프 발급 및 소득공제 등록이 가능하다. 본점영업부와 동대구역 디지털존에서는 365일 24시간 발급이 가능하다. 포항 지역에도 DGB셀프창구(장성점)가 배치돼 포항사랑카드 발급을 실시할 예정이다.

