국산 애니 '레드슈즈' 아카데미상에 도전장

아카데미 장편 애니메이션 1차 후보 합류

'소울'·'온워드: 단 하루의 기적' 등과 어깨 나란히

우리나라에서 만든 애니메이션 영화 '레드슈즈'가 아카데미상에 도전한다. 제작사 싸이더스 애니메이션은 이 영화가 지난달 말 발표된 제93회 아카데미 장편 애니메이션 1차 후보에 이름을 올렸다고 9일 전했다.

'레드슈즈'와 함께 후보군을 형성한 스물여섯 작품은 디즈니픽사의 '소울'·'온워드: 단 하루의 기적', 드림웍스의 '크루즈 패밀리: 뉴에이지'·'트롤: 월드투어' 등이다. 국산 작품이 아카데미 장편 애니메이션 부문 1차 후보에 가세하기는 이번이 처음이다. 싸이더스 애니메이션은 "입후보의 자격과 절차가 까다롭다. 애니메이션 강국인 미국 시장에 진출하는 것 자체가 어려운 만큼 이번 입후보에 큰 의미가 있다"고 자평했다.

'레드슈즈'는 국내 기술로 제작된 3D 애니메이션이다. 홍성호 감독이 각본과 연출을 담당하고, 김상진 디자이너가 캐릭터 디자인과 애니메이션을 감독했다. 2019년 국내에서 개봉해 관객 81만7729명을 모았으며, 대한민국 콘텐츠 대상에서 애니메이션 최고상인 대통령상을 수상했다.

이 영화는 유럽, 호주 등 123개국 스크린에도 걸렸다. 스페인 박스오피스 1위 등의 성과에 힘입어 지난해 9월 할리우드 6대 메이저 배급사인 라이온스 게이트를 통해 북미에 진출했다. 애플TV 패밀리·키즈 부문에서 가장 많이 재생되는 등 한국 애니메이션의 저력을 알렸다.

황수진 싸이더스 애니메이션 프로듀서는 "어려웠던 미국 진출에 이어 아카데미까지 도전하게 돼 영광"이라며 "계속 문을 두드리다 보면 머지않은 시기에 한국 애니메이션과 스튜디오가 높은 위상을 차지할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 우리나라 애니메이션 영화는 아카데미 단편 애니메이션 1차 후보에도 세 편이나 이름을 올렸다. 에릭 오 감독 '오페라'와 김강민 감독의 '꿈', 김성희 감독의 '호랑이와 소' 등이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr