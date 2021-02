부경대, 동남권원자력의학원과 협약 … 의과대학 추진 탄력받나

방사선 의과학·의료 분야 공동 인력양성 및 전문과정 기획·운영



부산시·기장군과 공동 MOU 체결, 방사선의과학대학 체계 확립



여·야 국회의원, 부산시 참석 방사선의과학 지역주도 혁신 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교(총장 장영수)가 국내 방사선의료의 핵심거점인 동남권원자력의학원(원장 박상일)과 상호협력을 체결하고 방사선 의과학 분야의 연구와 전문인력 양성 사업을 본격적으로 추진한다.

부경대와 동남권원자력의학원은 10일 오전 부경대 대학본부 3층 총장실에서 방사선 의료 및 의과학 분야의 공동 연구개발과 인력양성 등을 위한 상호협약을 체결한다.

협약식에는 더불어민주당 박재호 의원과 국민의힘 정동만 의원, 부산시 신성장산업국 남정은 과장 등이 참석한다.

부경대는 동남권원자력의학원이 위치한 부산 기장군 장안읍 ‘동남권 방사선 의·과학단지’에 방사선의료에 특화된 의과대학 설립을 추진하고 있다.

동남권원자력의학원을 부속병원으로 할 경우 시너지 효과가 클 것으로 기대하고 있다. 부경대는 방사선 의·과학대학 설립을 위해 지난해 6월 부산시, 기장군과 공동으로 MOU를 체결한 데 이어 부속병원으로 공동 발전할 수 있는 동남권원자력의학원과의 상호협력을 체결함에 따라 방사선 의·과학대학 설립을 위한 지역 내 추진체계를 확립하게 된다.

이날 협약에서 양 기관은 미래 정밀의료 및 융복합 첨단산업인 방사선 의과학 분야를 부산이 주도하기 위해 연구개발 협력은 물론 방사선 의과학 및 의료 분야의 인력양성도 함께 추진키로 했다.

앞으로 연구 및 강사인력 교류와 지역거점형 혁신 의과학자 양성, 전문인력 양성과정의 기획 및 관련 인력의 인턴십, 멘토링, 현장실습 등을 추진할 계획이다.

또 개방형 연구실 운영을 비롯한 시설 및 장비의 공동사용과 학생과 교직원들에 대한 진료와 건강검진 편의제공 등을 통해 상호협력 관계를 강화한다.

부경대와 동남권원자력의학원의 공동협약으로 현재 막바지 공사가 진행 중인 동남권 방사선의·과학단지의 연구개발과 인적교류도 활발하게 될 것으로 기대된다.

단지에는 최첨단 암치료장비인 중입자가속기(2606억원)와 방사선의과학 핵심시설인 신형연구로(4389억원), 그리고 방사선기술을 활용하는 파워반도체 상용화센터(1940억원), 동위원소융합연구기반시설(331억원)이 건립되고 관련 기업들이 입주하게 된다.

여기에 국립종합대학교인 부경대와 300개 병상 및 전문의료진을 보유한 동남권원자력의학원을 주축으로 하는 산학연 혁신네트워크가 구축되면 세계적인 방사선 의과학클러스터로 성장하는 기반이 구축될 전망이다.

부경대는 동남권 방사선의·과학단지의 첨단시설과 연계한 연구개발 및 인력육성을 위해 지난해 8월 한국원자력연구원 및 서울대 융합과학기술대학원과 공동으로 상호협력 협약을 체결했다.

