[아시아경제 이민우 기자] 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 35,950 전일대비 900 등락률 -2.44% 거래량 51,826 전일가 36,850 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 게임빌, 모바일게임(스마트폰) 테마 상승세에 9.23% ↑[클릭 e종목]"게임빌, 3분기 실적 숨고르기...4분기 반등 전망"카카오게임즈 '청약 광풍' 낙수효과…게임·콘텐츠株에 '훈풍' close 은 지난해 4분기 연결 기준 매출 232억원, 영업이익 3500만원의 잠정 실적을 거뒀다고 9일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 22.5% 감소했고 영업손실은 흑자로 전환됐다. 같은 기간 당기순손실은 322.8% 늘어난 26억원으로 집계됐다.

