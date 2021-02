디지탈옵틱-노블바이오, 반려동물 코로나19 진단 검체키트 상용화 추진

[아시아경제 유현석 기자] 서울시가 반려동물 대상 코로나19 검사를 실시한다고 밝힌 가운데 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 1,070 전일대비 25 등락률 +2.39% 거래량 3,596,978 전일가 1,045 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 디지탈옵틱, 판권 계약 3일만에 수주 80억원…“올해 외형성장 순항”디지탈옵틱, 검색 상위 랭킹... 주가 0.91%디지탈옵틱, 주가 1140원 (-7.32%)… 게시판 '북적' close 이 반려동물 진단 검체키트 개발 등을 통해 진단 바이오사업 확대에 속도를 낸다.

디지탈옵틱은 최대주주인 노블바이오와 반려동물용 코로나19 진단 검체 채취키트 상용화에 나선다고 9일 밝혔다.

지난달 국내에서 처음으로 고양이가 코로나19에 감염된 이후 정부가 전국 시도에 반려동물 진단검사를 위한 지침 마련을 지시했다. 이에 맞춰 서울시는 8일부터 반려동물인 개와 고양이를 대상으로 코로나19 검사를 진행할 예정이다.

시장 변화에 대응하기 위해 디지탈옵틱은 노블바이오와 함께 반려동물 대상 코로나19 진단 검체 채취키트를 개발하고 있다. 회사 관계자는 “코로나19 진단의 필수제품인 검체 채취용 스왑의 세계 1위 생산 업체인 노블바이오의 기술력을 기반으로 반려동물 전용 코로나19 진단 검체키트 상용화를 빠른 시일 내 가능할 것”이라며 “반려동물은 코로나19에 걸려도 사람에게 전파할 가능성은 낮지만 예방을 위해 진단이 필요하며, 반려동물 재취키트의 수요도 지속적으로 늘어날 것”이라고 설명했다.

이어 “반려동물 전용 코로나19 진단 검체 채취키트와 더불어 편리성과 정확성을 높인 타액 채취키트도 개발하고 있어 신규 검체 채취키트 상용화를 통해 관련 수주가 확대될 것으로 전망된다”고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr