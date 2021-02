소비자원, 디지털 도어록 보안 '삼성SDS' 우수…가격은 가장 비싸

스마트 도어록 비교정보 생산결과

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 삼성에스디에스의 디지털 도어록이 리모컨·홈네트워크와 카드키 등 2가지 열림 방식 모두에 보안프로그램이 적용돼 보안성이 상대적으로 '우수'한 것으로 나타났다. 다만 가격은 48만원으로 한국소비자원이 비교평가한 8개 브랜드의 제품 중 가장 비쌌다.

9일 소비자원은 스마트 도어록에 대한 안전성과 보안성, 배터리 효율성 등을 시험·평가 결과를 공개했다. 대상은 소비자 설문조사에 따라 선호도가 높은 빌드원(BO-DP9000FS)과 삼성에스디에스(SHP-DP950), 솔리티(P2000-BH), 아사아블로이코리아(GRP-YG14B), 에버넷(FELICE-F-SN), 유니코하이테크(PM910V), 하이원플러스(H-7090SK), 현대통신(HDL-7390) 등 8개 제품이다.

보안성 확인 결과 시험대상 모든 제품이 등록되지 않은 카드키, 지문, 스마트폰 등으로 열리거나 오작동은 발생하지 않았다. 다만 제품별로 리모컨·홈네트워크와 카드키에 적용된 보안 프로그램에서 차이를 보였다.

삼성에스디에스 제품은 우수한 것으로 평가됐고, 빌드원과 아사아블로이코리아 제품은 리모컨·홈네트워크 열림 방식에 보안프로그램이 적용돼 '양호'했다.

배터리 교체 후 카드키로 개·폐 가능한 횟수를 확인한 결과 빌드원과 솔리티, 아사아블로이코리아, 에버넷, 하이원플러스, 현대통신 등 6개 제품은 3만회 이상 개·폐가 가능해 상대적으로 '우수'했다. 블루투스 연동 등 구조적으로 배터리 소모량이 많은 삼성에스디에스와 유니코하이테크 등 2개 제품은 1만5000회 이상으로 '양호'했다.

문이 닫힌 후 도어록이 잠길 때까지 걸리는 자동잠금 대기 시간의 경우 낯선 사람의 침입이 우려되면 짧게 설정하고, 짧은 시간 동안 반복적으로 출입할 때는 길게 설정하는 것을 선호할 수 있다. 삼성에스디에스와 에버넷, 하이원플러스, 현대통신 등 4개 제품은 자동잠금 대기 시간을 1~8초까지 설정할 수 있었다.

비교대상 모든 제품은 안전기준을 충족했다. 모든 제품이 외부에서 가하는 150kg의 힘과 100℃ 온도의 열 충격, 전기충격, 전자파에 의한 파손·오작동이 발생하지 않았다. 화재 발생 시에는 잠금장치가 자동으로 해제돼 탈출을 용이하게 하는 등 관련 기준에 적합했다. 표시사항도 모든 제품에 이상이 없었다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr