'승리호' 사흘 연속 넷플릭스 최다 재생

미국·일본서도 상승세 이어가

조성희 감독의 영화 '승리호'가 사흘 연속 넷플릭스에서 가장 많이 재생됐다. 9일 영상 콘텐츠 차트 업체 플릭스 패트롤에 따르면, 이 영화는 공개 사흘째인 지난 8일 632점을 기록했다. '알로하! 오하나를 찾아서(419점)'을 제치고 넷플릭스 인기 영화 1위를 고수했다.

'승리호'는 넷플릭스가 서비스되는 25개국에서 가장 많이 재생됐다. 한국을 비롯해 러시아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 덴마크, 도미니카공화국, 에스토니아, 핀란드, 홍콩, 아이슬란드, 라트비아, 리투아니아, 말레이시아, 몬테네그로, 노르웨이, 페루, 필리핀, 세르비아, 슬로베니아, 스리랑카, 스웨덴, 태국, 터키, 우크라이나 등이다. 미국에서는 5위에서 3위, 일본에서는 3위에서 2위로 각각 순위가 상승했다.

한국 영화가 넷플릭스에서 인기 영화 1위에 오른 건 이번이 두 번째다. 앞서 인기를 누린 작품은 지난해 여름 극장에서 개봉한 뒤 넷플릭스 전파를 탄 '#살아있다'다.

'승리호'는 지난해 스크린에 걸릴 예정이었으나 코로나19 확산으로 개봉을 연기하다 지난 5일 넷플릭스를 통해 전 세계에 동시 공개됐다. 2092년 우주쓰레기 청소선 승리호 선원들이 대량살상무기로 알려진 인간형 로봇 도로시를 발견하고 위험한 거래에 뛰어드는 이야기를 그린다. 송중기를 비롯해 김태리, 진선규, 유해진, 리처드 아미티지 등이 출연한다.

