트랜스젠더 65% '차별 경험'…절반 이상 구직 포기하기도

국가인권위 실태조사

법적 성별정정 8%뿐…여전히 험난

인터넷·방송 등 혐오·차별표현 여전

[아시아경제 이관주 기자] 국내 트랜스젠더 대다수는 소셜미디어와 방송, 드라마, 영화 등에서 혐오·차별 표현을 접한 것으로 나타났다. 성전환 이후 법적으로 성별을 바꾼 비율은 8%에 불과했고 절반 이상이 성별 정체성으로 구직을 포기한 것으로 파악됐다.

9일 국가인권위원회는 숙명여대 산학협력단을 통해 만 19세 이상 트랜스젠더 591명을 상대로 실시한 ‘트랜스젠더 혐오차별 실태조사’를 발표했다. 국가기관이 트랜스젠더가 겪는 혐오와 차별 실태를 파악한 것은 이번이 처음이다.

이에 따르면 트랜스젠더 65.3%는 지난 1년 동안 트랜스젠더라는 이유로 차별을 경험한 적이 있다고 응답했다. 또 같은 기간 소셜미디어를 포함한 인터넷(97.1%), 방송·언론(87.3%), 드라마·영화 등 영상매체(76.1%) 등을 통해 혐오표현을 접했다고 했다.

법적으로 성별을 정정한 응답자는 8%였고 4.7%는 현재 법적 성별 정정절차를 진행 중이었다. 86.0%는 아예 시도조차 못했다. 의료적 조치비용과 복잡한 법적 절차, 건강상 부담 등이 주된 이유였다.

생계와 직결된 구직 활동에서도 트랜스젠더 57.1%는 성별 정체성 관련으로 구직을 포기한 경험이 있다고 답했다. 구체적으로 구직·채용 과정에서 외모 등이 남자·여자답지 못하다는 반응(48.2%)이나 주민등록번호에 제시된 성별과 성별표현의 불일치(37.0%), 출신학교 등을 기재해야 하는 지원서류 제출(27.0%) 등이 걸림돌이 됐다. 이밖에도 화장실 등 공공시설 이용의 어려움과 의료기관 접근, 군 복무 등에 있어서도 어려움을 겪었다.

인권위는 "트랜스젠더는 다양한 영역에서 혐오와 차별을 경험하고 있지만, 인권보장을 위한 국내의 법·제도·정책은 미흡한 상황"이라며 "이번 실태조사 결과를 바탕으로 다양한 의견을 수렴해 정책대안을 마련할 계획"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr