LG헬로비전 "설 맞이 영화 30편 30~50% 할인"

헬로tv, 소복소복 VOD 이벤트

[아시아경제 차민영 기자] LG헬로비전이 자사 케이블TV 서비스인 헬로tv에서 소의 해 설날을 맞아 복(福)을 선물하는 ‘소복소복 VOD 이벤트’를 진행한다고 9일 밝혔다.

미스트롯, 미스터트롯, 뽕숭아학당 등 TV조선의 인기 콘텐츠를 무제한으로 시청할 수 있는 월정액 가입 이벤트를 진행한다. 22일까지 월정액 상품 가입자 전원에게 첫 달 이용료 7000원 전액을 헬로tv 코인으로 되돌려준다.

해외드라마 정주행을 위한 이벤트도 마련했다. 오는 17일까지 '크리미널 마인드' 1~15, '에이전트 오브 쉴드' 1~6을 대상으로 각 시즌 패키지를 5000원에 제공한다. 시즌 패키지 구매 시에는 헬로tv 코인 2000원을 증정하고, 구매자 중 추첨을 통해 한정판 굿즈도 선물한다. 오는 15일까지 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 애플워치(3명), 에어팟 프로(2명)를 증정한다.

또한 다채로운 장르의 최신·인기 영화를 할인해 제공하는 이벤트도 준비했다. 미스터트롯 더 무비, 라라랜드, 남산의 부장들, 스파이더맨, 신비아파트, 요괴워치 등 온 가족이 즐길 수 있는 로맨스·액션·스릴러·애니메이션 영화 30편을 한데 모았다. 해당 영화들은 30~50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

임준현 LG헬로비전 컨슈머사업그룹 담당은 “온 가족이 다 함께 시청할 수 있는 콘텐츠부터 연령대별 선호도가 높은 콘텐츠까지 다양한 VOD를 대상으로 풍성한 이벤트를 준비했다"라며 "앞으로도 헬로tv 고객들을 위한 다채로운 이벤트를 진행하겠다"라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr