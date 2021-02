종로구, 주민 생활안전 위해 ‘안전자문관’ 운영

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 주민들이 안심하고 살 수 있는 지역사회 조성을 위해 2월부터 올해 말까지 '안전자문관제도'를 운영한다.

구는 주민 생활안전과 관련, 전문가로부터 전문적이고 통합적인 자문을 받아 각종 사건, 사고에 효율적으로 대비하기 위해 지난 2014년 서울시 자치구 중 최초로 안전자문관 제도를 도입하게 됐다.

올해도 지속적인 안전자문관 제도 운영을 위해 지난 1월 공개채용을 진행, 종로경찰서 및 혜화경찰서 등에서 근무한 전직 경찰을 안전자문관으로 채용하게 됐다.

종로구 안전자문관은 ▲구민 생활안전분야 취약사항 조사 ▲어린이 보호구역, 여성안심귀갓길 등 권역별 취약지역 현장점검 ▲경찰관서 연계사무(합동지도, 단속 등) 등에 참여한다.

아울러 ▲지역내 식품위생분야 · 교통안전분야 자문 ▲특별사법경찰관 수사 관련 자문 ▲기타 쟁점사항 등에 대한 관련 법령 해석과 법적 절차 진행 등에도 힘을 보태게 된다.

김영종 종로구청장은 “구민생활밀착형 안전관리를 위해 서울시 자치구 중 최초로 안전자문관제를 도입하고 꾸준히 운영 중에 있다. 안전자문관제는 행정의 전문성과 안전관리 역량을 높임으로써 각종 사고예방에 큰 효과가 있을 것으로 기대한다. 빈틈없는 안전 관리로 주민 모두가 안심하고 살 수 있는 종로를 만들겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr