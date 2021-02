설날, 국립공원 탐방 거리두기 강화 나서

설날 아름다운 국립공원을 유튜브에서 만나보세요





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소(소장 이재원)는 사회적 거리두기 2단계가 설날 특별 방역대책기간까지 연장됨에 따라 코로나19 확산 방지를 위해 국립공원 ‘탐방거리 두기’ 캠페인과 안전 수칙을 강화한다고 8일 밝혔다.

국립공원 탐방거리 두기 안전 수칙은 ▲탐방 시 2m 이상 거리두기, ▲탐방로에서는 우측으로 한 줄 통행하기, ▲마스크 착용하기와 손 씻기, ▲쉼터 등 밀집 장소에서는 오래 머무르지 않기 등이다.

내장산국립공원백암사무소는 설 연휴 기간 탐방거리 홍보활동을 강화할 뿐 아니라, 탐방객들이 안전하고 즐겁게 탐방할 수 있도록 다중이용시설에 대한 (탐방지원센터, 야영장) 방역을 강화할 예정이다.

백충열 탐방시설과장은 “설 명절 가족들과 답답한 마음을 한 켠에 접어두고 국립공원 온택트 탐방(유튜브 채널: 국립공원 TV)을 통해서 아름다운 풍경을 감상하며 안전하고 행복한 명절을 보내시길 바란다고”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr