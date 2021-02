점차 따뜻해지는 날씨…내일 아침까지 추위, 낮부터 기온 올라

[아시아경제 이승진 기자] 9일 아침 영하의 날씨로 추위가 이어지다가 낮부터 기온이 오를 전망이다.

기상청은 북서쪽에서 내려온 차가운 공기의 영향으로 9일 아침 기온은 경기 북부, 강원 내륙·산지에서 영하 10도 이하, 그 밖의 중부지방과 남부 내륙은 영하 5도 이하에 머물겠다고 8일 밝혔다.

9일 낮부터는 따뜻한 서풍이 불면서 전국의 기온이 5도 내외로 오르겠다. 10일은 기온이 더 올라가면서 전국이 한낮에 10도 내외로 포근해질 전망이다.

건조특보가 발효된 강원 영동과 일부 경상권, 전남은 대기가 매우 건조하니 산불 등 각종 화재 예방에 각별히 유의해달라고 기상청은 강조했다.

서해남부해상과 제주도전해상, 동해먼바다에는 풍랑 주의보가 발효돼 주의가 요구된다. 동해 먼다에는 북서풍이 초속 10~16m로 매우 강하게 불고 있어 시설물 관리에도 유의해야 한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr