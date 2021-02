경복대, 혁신지원사업 '성과'…23일 포럼 개최

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 '2020년도 혁신지원사업 프로그램 우수성과 발표회'를 최근 개최했다.

경복대 혁신지원사업단은 이번 발표회를 통해 ▲직무수행역량 기반 실습매뉴얼 개발(교육혁신 부문) ▲100% 취업보장형 산업체 질 관리(산학협력혁신 부문) ▲빅데이터 기반 학생성공체제 구축(기타혁신 부문)을 우수사례로 선정했다.

교육혁신 분야의 '직무수행역량 기반 실습매뉴얼'은 실습교과의 정규 수업시간 활용은 물론 Fail 직무실습에 대한 학생 스스로의 추가적인 자율실습을 가능케 해 해당 직무실습을 패스하도록 도와주는 주차별 실습매뉴얼 교재다.

산학협력혁신 분야의 '100% 취업보장형 산업체 질 관리'는 취업보장형 우수산업체를 신규 발굴하고 기존 우수 산업체는 유지 관리하는데 초점을 맞춘 시스템이다. 우수 산업체 현장 면접과 전문가 취업 특강 등을 핵심으로 하고 있다.

경복대는 이를 통해 작년 졸업생 2000명 이상 대학 중 취업률 80.2%를 기록해 전국 1위를 기록했다.

기타혁신 분야에서는 AI 에듀인 프로그램 중 '빅데이터 기반 학생성공체제 구축' 사업이 우수성과로 선정됐다.

경복대는 혁신지원사업을 공유하기 위해 오는 23일 남양주캠퍼스에서 'KBU성과포럼'을 개최한다.

이번 포럼에서는 직무역량 기반 학생선택형 통합교육과정 운영사례, 100% 직무수행 달성을 위한 실습매뉴얼 개발사례, 학생성공체제 구축사례, 실시간 학생성과관리 e-Portfolio 개발 사례, 그리고 향후 대학이 중장기적으로 추진하는 데이터 기반 대학혁신 방향 등이 발표된다.

