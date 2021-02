교통사고 내고 횡설수설 30대…'대마초 흡입' 혐의로 긴급체포

[아시아경제 이승진 기자] 한밤중 교통사고를 내고 출동한 경찰에 횡설수설하던 30대 운전자가 대마초 양성 반응이 나와 긴급 체포됐다.

서울 서초경찰서는 8일 오전 3시께 서초구 양재동의 한 골목에 세워진 오토바이 2대와 에어컨 실외기 등을 차로 들이받은 혐의(도로교통법 및 마약류관리법 위반)로 A(36)씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

오토바이를 들이받았다는 신고를 받고 출동한 경찰이 A씨에게 사고 경위를 물었으나 그는 술에 취한 듯 정상적인 대화가 불가능한 상태였던 것으로 전해졌다.

경찰은 먼저 음주 측정을 했으나 혈중알코올농도가 감지되지 않았다. 마약 사용 가능성을 의심한 경찰은 A씨에게 간이 시약 검사를 했고 대마초 양성 반응이 나와 긴급체포했다.

경찰은 "대마초 외에 다른 마약류 약물에는 양성 반응을 보이지 않았다"며 "정확한 사고 경위 등을 조사할 예정"이라고 말했다.

