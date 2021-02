[아시아경제 이승진 기자] 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 32,150 전일대비 450 등락률 -1.38% 거래량 535,931 전일가 32,600 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 두산밥캣, 중국 소형 건설장비 딜러 대상 비대면 콘퍼런스두산밥캣, 美 무인화 솔루션 벤처기업에 지분투자 두산밥캣, 주가 3만 2950원 (8.03%)… 게시판 '북적' close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 3939억원으로 전년 대비 17.4% 감소했다고 8일 공시했다.

매출은 전년 대비 5.0% 감소한 4조2821억원, 순이익은 9.1% 준 2475억원으로 집계됐다.

지난해 4분기 매출액은 1조1691억원으로 전년 동기 대비 3.6% 증가했다. 영업이익은 36.7% 많은 1315억원이었다.

코로나19 여파로 글로벌 소형 건설장비 수요가 크게 감소했지만 북미 지역 판매 호조로 매출 감소를 최소화했다고 두산밥캣은 설명했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr