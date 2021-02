"코로나19 오프라인 직격탄" 롯데쇼핑, 작년 영업익 3461억…19.1%↓(종합)

코로나19로 영업 환경 악화, 백화점·컬처웍스 등 오프라인 매출 부진 지속

식료품·가전·건강상품 수요는 증가…할인점·전자제품전문점·홈쇼핑 매출 호조

[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 5,500 등락률 +4.98% 거래량 232,638 전일가 110,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 롯데쇼핑, 지난해 4Q 영업익 1815억.. 전년비 317%↑롯데百, 설 선물세트 연휴 전날에도 주문·배송"명절연휴 전 이틀간 식품 매출 집중" … 롯데온, 설 먹거리 할인행사 close 이 지난해 영업이익 3461억원을 기록하면서 직전해 대비 19.1% 역성장했다. 코로나19로 영업 환경이 악화되면서 백화점·컬처웍스 등 오프라인의 매출 부진이 지속된 점이 뼈아팠다. 반면 식료품과 가전·건강상품 등의 수요가 증가하면서 할인점 및 전자제품 전문점, 홈쇼핑의 매출은 호조세를 나타냈다.

롯데쇼핑은 지난해 매출 16조762억원, 영업이익 3461억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 직전해 대비 각각 8.8%, 19.1% 감소한 수치다. 회사 측은 "2020년에는 코로나19로 인한 국내 소비 경기 부진, 온·오프라인 시장간 경쟁 심화 등의 영향으로 영업 환경이 악화돼 전반적인 매출, 이익이 감소했다"고 설명했다.

지난해 4분기 매출액은 3조8477억원으로 전년 동기 대비 10.8% 줄었고, 영업이익은 1815억원으로 316.8% 늘었다. 이에 대해 회사 측은 "코로나19 재확산에 따른 사회적 거리두기 격상으로 백화점·컬처웍스 매출 부진이 지속됐다"며 "영업이익 역시 백화점, 컬처웍스는 매출 부진으로 감소했으나 할인점 등이 기존점 매출 호조 및 판관비 절감으로 흑자전환했다"고 설명했다. 당기순손실은 4분기 4316억원으로 지난해 같은 기간보다 적자폭이 축소됐다.

백화점은 2020년 연간 매출 2조6550억원, 영업이익 3280억원을 기록했다. 각각 15.2%, 36.9% 감소했다. 4분기에는 매출 7630억원, 영업이익 1770억원을 나타냈다. 각각 11.9%, 2.8% 감소한 수치다. 국내백화점은 코로나19로 매출이 부진했으나 해외패션, 생활가전 등 고가 상품군의 경우 매출이 신장했다. 회사 측은 "4분기에는 판관비를 절감했으나 기존점 매출의 부진으로 영업 이익이 감소했다"며 "해외백화점은 영업종료(션양점) 및 충당금 환입, 베트남 기존점 매출 호조 등의 영향으로 흑자 전환했다"고 설명했다.

할인점(마트)은 2020년 연간 매출 6조390억원, 영업이익 190억원을 기록했다. 4분기에는 매출 1조3820억원, 영업이익 210억원을 나타냈다. 할인점의 경우 온라인 매출 증가에 따른 기존점 매출 신장 영향과 판관비 절감 등으로 4분기 흑자전환했다. 해외 점포는 전반적으로 매출이 부진했으나 판관비 절감 등으로 영업 적자는 축소됐다.

전자제품전문점(하이마트)는 연간 매출 4조520억원, 영업이익 1610억원을 나타냈. 4분기에는 매출 9630억원, 영업이익 160억원을 기록했다. 코로나19로 프리미엄 가전 교체 수요가 늘고 인테리어 시장이 성장하면서 매출이 증가해 4분기 영업이익은 전년비 158.8% 급증했다.

슈퍼는 연간 매출 1조6570억원, 영업이익 200억원을 기록했다. 4분기에는 매출 2810억원, 영업손실 70억원을 나타냈다. 부진점 구조조정 및 판관비 절감으로 적자 폭을 축소했다는 설명이다.

홈쇼핑은 연간 매출 1조760억원, 영업이익 1250억원으로 2019년 대비 각각 9%, 4.3% 신장했다. 4분기 매출은 2890억원으로 3.1% 늘었으나 영업이은 210억원으로 26% 감소했다. 2020년에는 e커머스의 온라인 신규행사 강화, OneTV 채널개선 효과로 매출에 긍정적인 영향을 미쳤다. 4분기에는 매출은 증가했으나 지급수수료, 인건비 등 판관비의 증가로 영업이익은 줄었다는 설명이다.

컬처웍스는 코로나19에 따른 영화관 객수 감소와 대형작품 미개봉 등이 주요 원인이 돼 연간 매출은 직전해 대비 65.5%, 4분기 매출은 지난해 같은 기간 대비 65.6% 감소했다. 영업 적자도 확대됐다.

롯데쇼핑 IR 관계자는 "2020년은 코로나19 영향으로 전반적인 소비 경기가 악화되면서 어느 때보다 어려운 시기였지만 백화점, 마트, 슈퍼, 롭스 등 점포의 수익성 기준으로 비효율 점포 구조조정을 통해 적자폭을 축소하기 위해 노력했다"며 "올해는 추가적인 점포 효율화 작업으로 오프라인 수익성을 개선하는데 집중하고, 보유 자산을 활용한 물류 거점화 점포를 확대하는 등 온라인 경쟁력 강화에도 주력할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr